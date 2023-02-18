Кримінал

У Харкові вилучили фальсифіковані тютюнові вироби на 3 млн гривень

18 Лютого 2023 19:49
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харків, поліція

В результаті проведення 8 санкціонованих обшуків за адресами реалізації незаконно виготовленого товару виявлено чималу кількість тютюнових виробів для кальяну та тютюнових виробів електронного нагрівання.

Слідчі дії проводилися у Харкові в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1, 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

16 лютого слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками УСР в Харківській області ДСР НПУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури були проведені 8 санкціонованих обшуків за адресами реалізації незаконно виготовлених товарів.

Правоохоронці виявили більше 12 тисяч упаковок тютюну для кальяну, 770 електронних сигарет, 895 ємностей з рідиною для електронних пристроїв для куріння. Також виявлено фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, мобільні телефони, жорсткі диски, готівку у сумі майже 70 тисяч гривень.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.


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