Кримінал

У Харкові викрили нелегальний покер-клуб (фото)
8 Листопада 2024 15:34
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У Харкові та Запоріжжі правоохоронці викрили нелегальні гральні заклади: покер-клуб у Харкові та п’ять залів з гральними автоматами в Запоріжжі.

За даними Харківської обласної прокуратури, ці заклади діяли без ліцензій, юридичного оформлення та не сплачували податки.

Нелегальний покер-клуб функціонував в Основ’янському районі Харкова. Гра проводилася з використанням фішок, еквівалентних реальним грошам, а адміністрація закладу отримувала комісію з виграшів. 

У Запоріжжі зали з гральними автоматами розміщувалися в закритих приміщеннях без будь-яких розпізнавальних знаків. Відвідувачі домовлялися про візити заздалегідь з адміністраторами.

Наразі триває робота з встановлення організаторів та учасників цієї діяльності.

Правоохоронці викрили нелегальні гральні заклади / Фото: Харківська обласна прокуратура

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