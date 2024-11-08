У Харкові викрили нелегальний покер-клуб (фото)

У Харкові та Запоріжжі правоохоронці викрили нелегальні гральні заклади: покер-клуб у Харкові та п’ять залів з гральними автоматами в Запоріжжі.

За даними Харківської обласної прокуратури, ці заклади діяли без ліцензій, юридичного оформлення та не сплачували податки.

Нелегальний покер-клуб функціонував в Основ’янському районі Харкова. Гра проводилася з використанням фішок, еквівалентних реальним грошам, а адміністрація закладу отримувала комісію з виграшів.

У Запоріжжі зали з гральними автоматами розміщувалися в закритих приміщеннях без будь-яких розпізнавальних знаків. Відвідувачі домовлялися про візити заздалегідь з адміністраторами.

Наразі триває робота з встановлення організаторів та учасників цієї діяльності.