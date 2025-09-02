У Харкові викрили лікарку, яка підробляла медичні довідки для військовозобов’язаних

У Харкові завідувачці неврологічного відділення однієї з лікарень повідомили про підозру в підробці медичних документів.

Лікарка вносила до медичної документації неправдиві дані щодо стану здоров’я військовозобов’язаних, що звільняло їх від військової служби, інформує СБУ.

За даними слідства, з липня 2022 року по березень 2023-го вона внесла неправдиві відомості до медичної документації щодо 19 чоловіків. Лікарка вигадувала їм тяжкі неврологічні діагнози, які давали підстави визнати їх непридатними до служби та зняти з військового обліку.

Судова експертиза підтвердила факти запису в документи неправдивої інформації. Лікарці повідомили про підозру за складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Їй загрожує обмеження волі на строк до трьох років.