У Харкові встановлюють мобільні котельні

13 мобільних котельних встановлюють зараз у різних районах Харкова в рамках підготовки до нового опалювального сезону.

Як повідомив начальник управління експлуатації КП «Харківські теплові мережі» Сергій Мельниченко, 17 таких котелень, встановлених раніше, допомогли харків’янам пережити минулу зиму. Одна з них працює у Холодногірському районі, і її потужності в 144 кВт вистачає, щоб обігріти старий триповерховий будинок з високими стелями.

«Подвальна котельня, побудована після Другої світової війни, давно застаріла, давала збої та становила небезпеку для мешканців будинку. Тому замість неї встановили нову мобільну котельню – економну та екологічно безпечну. Під час блекаутів вона без проблем живилася від бензинового генератора потужністю всього 3 кВт. І люди постійно були з теплом», – розповів Сергій Мельниченко.

Також сучасне обладнання допомагало уникати перегріву помешкань. Як тільки на вулиці тепліло, автоматика з погодним регулюванням налаштовувала котельню на менш інтенсивну роботу.

За словами Сергія Мельниченка, зараз триває процес монтажу ще 13-ти мобільних котелень у різних районах міста. Усі вони мають бути готовими до роботи на початку наступного опалювального сезону.