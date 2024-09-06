У Харкові військовослужбовці ТЦК, ймовірно, побили чоловіка, – Лубінець

У Харкові військовослужбовці ТЦК та СП, ймовірно, побили чоловіка. Про це повідомив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, моя Представниця у Харківській області Оксана Червякова опрацьовує відповідне питання та направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з’ясування фактичних обставин для подальшої оцінки”, – повідомив він.

Як зазначив Лубінець, такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування.

“У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини — необхідна належна реакція та відповідальність”, – додав Омбудсман.

UPD 18:50 У Харківському ТЦК відреагували на інцидент з побиттям чолвіка. Інцидент стався 6 вересня під час роботи групи оповіщення, повідомили у пресслужбі обласного ТЦК та СП.

“Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця”, – пояснили в ТЦК та СП.

Командування ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію.

“Проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян”, — сказано у повідомленні.