Кримінал

У Харкові військовослужбовці ТЦК, ймовірно, побили чоловіка, – Лубінець
6 Вересня 2024 17:29
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У Харкові військовослужбовці ТЦК та СП, ймовірно, побили чоловіка. Про це повідомив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, моя Представниця у Харківській області Оксана Червякова опрацьовує відповідне питання та направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з’ясування фактичних обставин для подальшої оцінки”, – повідомив він.

Як зазначив Лубінець, такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування.

“У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини — необхідна належна реакція та відповідальність”, – додав Омбудсман.

UPD 18:50 У Харківському ТЦК відреагували на інцидент з побиттям чолвіка. Інцидент стався 6 вересня під час роботи групи оповіщення, повідомили у пресслужбі обласного ТЦК та СП.

“Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися  виконувати законні  вимоги щодо надання документів для перевірки.  Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту,  почав непристойно ображати військовослужбовця”, – пояснили в ТЦК та СП. 

Командування ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію.

“Проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян”, — сказано у повідомленні.


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