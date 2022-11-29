У Харкові тролейбус №7 змінить маршрут, тролейбус №46 – не курсуватиме

Рух тролейбусів на вузлі пр. Героїв Харкова – вул. Роганська по пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. 12 -го Квітня до вул. Плиткової, та вул. Плитковій, від пр. Героїв Харкова до розворотного кола «Східне», буде заборонено з 11:00 до 13:00 30 листопада.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, виняток становитимуть тролейбуси з великим запасом автономного ходу. Тимчасова заборона руху тролейбусів пов’язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбус №7 курсуватиме так: ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Танкопія – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська».

Тролейбус №46 не курсуватиме.