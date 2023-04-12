У Харкові судитимуть депутата від ОПЗЖ, який показав дорогу на Ізюм

Депутат міської ради Ізюма Харківської області допоміг російській армії під час окупації регіону. Його будуть заочно судити у Харкові.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, депутат від забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа – За життя” перейшов на бік ворога. Він показав окупантам шлях до Ізюма, який допоміг їм обійти оборону українських військових. Чоловік фактично впустив російських військових у місто.

Крім того, зрадник “зливав” окупантам місцерозташування людей, які волонтерили для ЗСУ, ветеранів АТО та ООС. Він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей.

Депутат також поширював фейки, що влада нібито “здала” Київ та Харків, закликав співпрацювати з окупантами.

Правоохоронці закінчили розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ). Обвинуваченого судитимуть заочно у Київському районному суді Харкова.