Суспільство

У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування низки вулиць

18 Листопада 2023 10:08
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харків

Громадське обговорення у формі електронного опитування щодо перейменування 25 топонімів проводиться в місті Харкові з 17 до 22 листопада.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками. Серед пропозицій:

  • вул. Інтернаціональну змінити на вул. Білоцерківську,
  • вул. Мінську назвати вул. Дмитра Антоненка (на честь військового, який загинув у боях за Харків),
  • вул. Новосибірську перейменувати на вул. Хортицьку,
  • вул. Забайкальську – на вул. Леонтовича,
  • пров. Забайкальський – на пров. Щедрика.

Також пропонується повернути стару назву пр. Героїв Сталінграда та перейменувати його на пр. Байрона.

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та долучитися до обговорення можна тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій – з 17 до 22 листопада включно.


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