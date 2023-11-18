У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування низки вулиць

Громадське обговорення у формі електронного опитування щодо перейменування 25 топонімів проводиться в місті Харкові з 17 до 22 листопада.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками. Серед пропозицій:

вул. Інтернаціональну змінити на вул. Білоцерківську,

вул. Мінську назвати вул. Дмитра Антоненка (на честь військового, який загинув у боях за Харків),

вул. Новосибірську перейменувати на вул. Хортицьку,

вул. Забайкальську – на вул. Леонтовича,

пров. Забайкальський – на пров. Щедрика.

Також пропонується повернути стару назву пр. Героїв Сталінграда та перейменувати його на пр. Байрона.

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та долучитися до обговорення можна тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій – з 17 до 22 листопада включно.