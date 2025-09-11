У Харкові розслідують обставини ймовірного побиття чоловіка військовими ТЦ

У Харкові поліція перевіряє інформацію про ймовірне побиття чоловіка в Основ’янському районі. За інформацією, що шириться в соцмережах, чоловіка побили поліцейські та військові ТЦК.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

“На цей час встановлено осіб, на яких вказували перехожі як на можливих порушників. Інші учасники події встановлюються”, – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що на поширеному відео відсутні співробітники поліції. Зафіксовані на записі чоловіки виявилися представниками Територіального центру комплектування.

Перевірка обставин завдання тілесних ушкоджень потерпілому триває.