Суспільство

У Харкові при школах працюватимуть 18 “пунктів незламності”

7 Квітня 2023 20:40
9
читать на русском →
пункт незламності

Перелік «пунктів незламності», розташованих у школах міста Харкова, які працюватимуть навесні та влітку 2023 року, затвердили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з переліком, у кожному з дев’яти районів міста у цілодобовому режимі працюватимуть по два «пункти незламності», де городяни зможуть отримати доступ до інтернету та зарядити гаджети. Всі інші пункти, що розташовувалися в школах, переходять у режим готовності до відкриття.

dodatok-perelk-punktvЗавантажити

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Квітня 2023 20:58
36

У предстоятеля УПЦ МП Онуфрія знайшли російський паспорт
7 Квітня 2023 21:22
18

Під Харковом 3 людей підірвалися на невідомому пристрої
7 Квітня 2023 21:09
17

Україна відновлює експорт електроенергії
7 Квітня 2023 19:38
105

З’явилися припущення про те, хто стоїть за витоком секретних документів по Україні
7 Квітня 2023 19:01
38

Кабмін майже вдвічі підвищив вартість акцизних марок
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
усі думки