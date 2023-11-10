У Харкові прокуратура хоче повернути державі земельні ділянки у межах пам’ятки археології: раніше їх продала міськрада

Харківська прокуратура передала до суду сім позовів про повернення державі земельних ділянок, розташованих у межах археологічної пам’ятки. Їх продали на підставі рішення Харківської міської ради. Прокуратура просить визнати продаж незаконним.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Сім земельних ділянок в Основ’янському районі по вулицях Руставелі, Молочній, по провулку Соляниківському та проспекту Гагаріна рішенням Харківської міської ради продали у приватне користування.

“Зазначені землі розташовані в межах пам’ятки археології місцевого значення “Поселення Харків”, занесеної до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”, — йдеться у повідомленні.

За законом володіти землями археологічних пам’яток може тільки держава. Контролювати використання ділянок, які перебувають під захистом держави, має Департамент культури та туризму обласної ради, зазначили у прокуратурі.

За інформацією установи, загальна площа земель складає близько 0,5 га, а їхня вартість — майже 5 млн гривень.

Обласна прокуратура передала справу до Червонозаводського районного суду.