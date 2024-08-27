Суспільство

У Харкові позбавили ліцензії “Авторську школу Бойка”
27 Серпня 2024 18:27
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освіта, школа
Наслідки російського влучання в "Авторську школу Бойка" у Харкові / Фото: Суспільне

У Харкові позбавили ліцензії “Авторську школу Бойка”, повідомила керівниця міського департаменту освіти Ольга Деменко на брифінгу, передає “Ґвара Медіа”.

Як зазначила Деменко, навчання у цій школі не було безпечним для школярів, адже заклад продовжував навчати дітей в офлайн-форматі не в захисній споруді.

“Такі повноваження має обласна військова адміністрація і вони зробили цей крок. Ми, зі свого боку, бачили смертельну небезпеку для дітей, які там навчалися, але не мали повноважень вплинути на цей процес”, – розповіла Деменко.

Вона також підкреслила, за умови побудови школою укриття, вони зможуть отримати нову ліцензію та продовжити надавати освітні послуги.

23 червня росіяни завдали по приватній школі Бойка авіаударів, внаслідок чого зруйнувалися корпуси освітнього закладу та дістала поранень працівниця закладу. Дітей в момент удару в школі не було.

Тоді Харківська ОВА звернулась до МОН за роз’ясненням процедури позбавленням ліцензії.


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