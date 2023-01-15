У Харкові повністю відновили водопостачання

Комунальне підприємство «Харківводоканал» завершило роботи з відновлення водопостачання у всіх районах міста.

Як повідомили на підприємстві, після відновлення стабільної подачі електроенергії всі водопровідні насосні станції працюють у заданому режимі. Станом на 10:00 водопостачання абонентів відбувається безперебійно, в повному обсязі, повідомляє ХМР.

«Під час відключення електроенергії знову можливі обмеження та припинення водопостачання. Тому ще раз переконливо нагадуємо про необхідність завжди мати запас води у разі виникнення екстрених ситуацій», – зазначили на підприємстві.