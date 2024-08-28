Економіка

У Харкові повністю реорганізують систем тепло-, водо- та енергопостачання
28 Серпня 2024 15:12
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електроенергія, опалення
Ілюстративне фото / Суспільне

Харків першим в Україні пішов на повну реорганізацію систем тепло-, водо- та енергопостачання.

Як зазначив мер міста Ігор Терехов, це стратегічний проєкт, яким закладається основа незалежної роботи інфраструктури на десятиліття вперед. 

“Його реалізація дозволить забезпечити стабільну подачу комунальних послуг усім жителям Харкова протягом кожного наступного опалювального сезону, незалежно від наслідків ворожих атак та загальної енергетичної ситуації в країні”, – повідомив Терехов.

У зв’язку з цим Харківська міська рада на позачерговій сесії дала згоду на прийняття в комунальну власність 21 газову модульну котельню.

“Ми отримаємо від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 котельню без права відчуження та для використання за цільовим призначенням”, – зазначив міський голова.

Як повідомили в Департаменті економіки та комунального майна, це рішення сприятиме забезпеченню сталого проходження опалювального сезону та належних умов проживання населення.


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