У Харкові попрощалися із загиблими рятувальниками

У Харкові відбулася церемонія прощання зі співробітниками ДСНС, які загинули під час ворожої атаки 4 квітня.

Головні майстри-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій і Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов’язків. Їх цинічно вбила росія, порушуючи всі існуючі конвенції та доктрини.

Кожен із них мав за плечима чималий досвід роботи. У кожного були діти, дружини, батьки.

Сьогодні останню шану загиблим героям прийшли віддати близькі, рідні, товариші, побратими… Їх провели під прощальні звуки пожежних сирен.