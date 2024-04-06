Суспільство

У Харкові попрощалися із загиблими рятувальниками

6 Квітня 2024 18:29
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У Харкові відбулася церемонія прощання зі співробітниками ДСНС, які загинули під час ворожої атаки 4 квітня.

Головні майстри-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій і Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов’язків. Їх цинічно вбила росія, порушуючи всі існуючі конвенції та доктрини.

Кожен із них мав за плечима чималий досвід роботи. У кожного були діти, дружини, батьки.

Сьогодні останню шану загиблим героям прийшли віддати близькі, рідні, товариші, побратими… Їх провели під прощальні звуки пожежних сирен.

У Харкові попрощалися з трьома вбитими росією рятувальниками / Фото ДСНС, пресслужба Харківської міськради

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