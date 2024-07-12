У Харкові почали встановлювати міні-ТЕЦ

На території одного з енергооб’єктів у Харкові встановили 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ознайомилися з роботою одного з енергооб’єктів у Харкові. На його території було встановлено 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Це дозволить постачати тепло мешканцям міста у разі відсутності електроенергії”, – повідомив прем’єр.

Як зазначив Шмигаль, наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.

“Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури”, – додав Шмигаль.