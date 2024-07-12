Економіка

У Харкові почали встановлювати міні-ТЕЦ
12 Липня 2024 16:19
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електроенергія
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до одного з енергооб’єктів у Харкові / Фото: Кабмін

На території одного з енергооб’єктів у Харкові встановили 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ознайомилися з роботою одного з енергооб’єктів у Харкові. На його території було встановлено 4 когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Це дозволить постачати тепло мешканцям міста у разі відсутності електроенергії”, – повідомив прем’єр.

Як зазначив Шмигаль, наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.

“Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури”, – додав Шмигаль.


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