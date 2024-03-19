Суспільство

У Харкові почали тимчасово вимикати опалення

19 Березня 2024 12:29
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опалення
Працівниця КП "Харківські теплові мережі" / Фото: КП "ХТМ"

У зв’язку з потеплінням у Харкові будуть тимчасово вимикати опалення.  Про це повідомляє пресслужба КП “Харківські теплові мережі”.

“Відсьогодні (19 березня) на всіх джерелах теплопостачання КП “Харківські теплові мережі” вводиться режим дискретного регулювання опалення, з прив’язкою до температури зовнішнього повітря та погодних умов – тобто короткочасним припиненням подачі тепла в будівлі харківʼян”, – зазначають у комунальному підприємстві.

Як пояснюють ХТМ, даний захід обумовлений потеплінням, а також дорученням заступника Керівника Офісу Президента України.


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