У Харкові побудують ще три підземні школи

Через постійну загрозу обстрілів з боку РФ у Харкові вимушено будують три підземні школи в різних районах коштом міського бюджету.

Як повідомив сьогодні, 27 серпня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, дві з них знаходяться в центральній частині Харкова та розраховані на 900 дітей у дві зміни. Ще одна підземна школа на 150 дітей будується у віддаленому районі. Крім того, для навчання дітей вже обладнано шість станцій метрополітену.

“На жаль, ми не можемо відкрити всі школи, бо кордон з ворогом дуже близько, і постійно є загроза обстрілів. У Харкові зараз перебуває 53 тис. дітей шкільного віку. Це і харків’яни, і вимушені переселенці. І ми повинні зробити все можливе, щоб наші діти навчалися офлайн” – зазначив мер.