Суспільство

У Харкові побудують ще три підземні школи
27 Серпня 2024 20:16
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освіта, школа
Харківська метрошкола / Фото: Харківська міська рада

Через постійну загрозу обстрілів з боку РФ у Харкові вимушено будують три підземні школи в різних районах коштом міського бюджету.

Як повідомив сьогодні, 27 серпня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, дві з них знаходяться в центральній частині Харкова та розраховані на 900 дітей у дві зміни. Ще одна підземна школа на 150 дітей будується у віддаленому районі. Крім того, для навчання дітей вже обладнано шість станцій метрополітену. 

“На жаль, ми не можемо відкрити всі школи, бо кордон з ворогом дуже близько, і постійно є загроза обстрілів. У Харкові зараз перебуває 53 тис. дітей шкільного віку. Це і харків’яни, і вимушені переселенці. І ми повинні зробити все можливе, щоб наші діти навчалися офлайн” – зазначив мер.


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