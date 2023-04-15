У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух

Вранці, 15 квітня сапери проводили розмінування у Циркунівській громаді поблизу В’ялівського водосховища.

Там вибухотехніки підірвали російську ракету, повідомив Суспільному очільник Циркунівської громади Микола Сікаленко. За його словами, загрози місцевим жителям не було.

Цей звук харків’яни могли чути під час повітряної тривоги близько 10:40.

Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник в своєму телеграм-каналі, це був “контрольований підрив”.

“Гучний звук, який чули харків’яни – робота військових, які здійснили контрольований підрив знайденої ракети. Але будьте уважними та слідкуйте за повідомленнями повітряної тривоги. Залишається загроза ворожих обстрілів” – написав він.