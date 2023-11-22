У Харкові перейменували проспект Героїв Сталінграда та ще 25 топонімів

У Харкові змінили назви для 26 топонімів. Нову назву, зокрема, отримав проспект Героїв Сталінграда — тепер це проспект Байрона.
Про це за підсумками позачергової сесії міської ради повідомила пресслужба мерії.
Повний список топонімів у Харкові, які перейменували 22 листопада
- просп. Героїв Сталінграда — просп. Байрона;
- вул. Інтернаціональну — на вул. Білоцерківську;
- вул. Мурманську — на вул. Затишну;
- вул. Хабаровську — на вул. Глухівську;
- вул. Мінську — на вул. Дмитра Антоненка;
- вул. Чкалова — вул. Вадима Манька;
- частина вул. Томської — Володимира Сосюри;
- пров. Росинського — пров. Пилипа Орлика;
- вул. Адигейська — вул. Євгена Храпка;
- в’їзд Росинського — на в’їзд Івана Виговського;
- в’їзд Саранський — в’їзд Задунайський;
- частина вул. Томської — на вул. Прилуцькою (так же і провулок);
- вул. Забайкальська — вул. Леонтовича;
- провул. Забайкальський — пров. Щедрика;
- вул. Моршанську — на вул. Моршинську;
- вул. Новосибірську — на вул. Хортицьку;
- вул. Борисоглібську — на вул. Чигиринську;
- вул. Олександра Невського — на вул. Заїківську;
- вул. Перовської — на вул. Липовий Гай;
- вул. Інтернаціональна — на вул. Білоцерківську (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький, відповідно);
- в’їзд Марата — на в’їзд Полуничний;
- пров. Моршанський — пров. Гадяцький.
“Крім того, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації”, — сказали у повідомленні міської ради.
Також під час сесії 22 листопада у Харкові перейменували два комунальні підприємства: комунальне некомерційне підприємство “Інфосіті” та КП “Харківжитлобуд”.