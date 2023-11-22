Суспільство

У Харкові перейменували проспект Героїв Сталінграда та ще 25 топонімів

22 Листопада 2023 16:38
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декомунізація

У Харкові змінили назви для 26 топонімів. Нову назву, зокрема, отримав проспект Героїв Сталінграда — тепер це проспект Байрона.

Про це за підсумками позачергової сесії міської ради повідомила пресслужба мерії.

Повний список топонімів у Харкові, які перейменували 22 листопада

  • просп. Героїв Сталінграда — просп. Байрона;
  • вул. Інтернаціональну — на вул. Білоцерківську;
  • вул. Мурманську — на вул. Затишну;
  • вул. Хабаровську — на вул. Глухівську;
  • вул. Мінську — на вул. Дмитра Антоненка;
  • вул. Чкалова — вул. Вадима Манька;
  • частина вул. Томської — Володимира Сосюри;
  • пров. Росинського — пров. Пилипа Орлика;
  • вул. Адигейська — вул. Євгена Храпка;
  • в’їзд Росинського — на в’їзд Івана Виговського;
  • в’їзд Саранський — в’їзд Задунайський;
  • частина вул. Томської — на вул. Прилуцькою (так же і провулок);
  • вул. Забайкальська — вул. Леонтовича;
  • провул. Забайкальський — пров. Щедрика;
  • вул. Моршанську — на вул. Моршинську;
  • вул. Новосибірську — на вул. Хортицьку;
  • вул. Борисоглібську — на вул. Чигиринську;
  • вул. Олександра Невського — на вул. Заїківську;
  • вул. Перовської — на вул. Липовий Гай;
  • вул. Інтернаціональна — на вул. Білоцерківську (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький, відповідно);
  • в’їзд Марата — на в’їзд Полуничний;
  • пров. Моршанський — пров. Гадяцький.

“Крім того, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації”, — сказали у повідомленні міської ради.

Також під час сесії 22 листопада у Харкові перейменували два комунальні підприємства: комунальне некомерційне підприємство “Інфосіті” та КП “Харківжитлобуд”.


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