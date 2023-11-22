У Харкові перейменували проспект Героїв Сталінграда та ще 25 топонімів

У Харкові змінили назви для 26 топонімів. Нову назву, зокрема, отримав проспект Героїв Сталінграда — тепер це проспект Байрона.

Про це за підсумками позачергової сесії міської ради повідомила пресслужба мерії.

Повний список топонімів у Харкові, які перейменували 22 листопада

просп. Героїв Сталінграда — просп. Байрона;

вул. Інтернаціональну — на вул. Білоцерківську;

вул. Мурманську — на вул. Затишну;

вул. Хабаровську — на вул. Глухівську;

вул. Мінську — на вул. Дмитра Антоненка;

вул. Чкалова — вул. Вадима Манька;

частина вул. Томської — Володимира Сосюри;

пров. Росинського — пров. Пилипа Орлика;

вул. Адигейська — вул. Євгена Храпка;

в’їзд Росинського — на в’їзд Івана Виговського;

в’їзд Саранський — в’їзд Задунайський;

частина вул. Томської — на вул. Прилуцькою (так же і провулок);

вул. Забайкальська — вул. Леонтовича;

провул. Забайкальський — пров. Щедрика;

вул. Моршанську — на вул. Моршинську;

вул. Новосибірську — на вул. Хортицьку;

вул. Борисоглібську — на вул. Чигиринську;

вул. Олександра Невського — на вул. Заїківську;

вул. Перовської — на вул. Липовий Гай;

вул. Інтернаціональна — на вул. Білоцерківську (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький, відповідно);

в’їзд Марата — на в’їзд Полуничний;

пров. Моршанський — пров. Гадяцький.

“Крім того, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації”, — сказали у повідомленні міської ради.

Також під час сесії 22 листопада у Харкові перейменували два комунальні підприємства: комунальне некомерційне підприємство “Інфосіті” та КП “Харківжитлобуд”.