У Харкові на ходу загорівся тролейбус

Сьогодні о 06:37 у Харкові на проспекті Л. Ландау, 187 Б прямо на проїжджій частині спалахнув тролейбус №24.

Як з’ясували вогнеборці, 54-річний водій виявив неполадку і відразу висадив пасажирів, а сам направився в депо для ремонту, але доїхати не встиг.

Коли тролебус загорівся чоловік намагався самотужки приборкати вогонь, але йому не вдалося. Водій отримав опіки рук, проте від шпиталізації відмовився.

Пожежу було локалізовано о 06:55 та ліквідовано о 07:42. Причина та збитки пожежі наразі встановлюється компетентними органами.