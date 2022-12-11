Харків

У Харкові на ходу загорівся тролейбус

11 Грудня 2022 16:21
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пожежа, харків

Сьогодні о 06:37 у Харкові на проспекті Л. Ландау, 187 Б прямо на проїжджій частині спалахнув тролейбус №24.

Як з’ясували вогнеборці, 54-річний водій виявив неполадку і відразу висадив пасажирів, а сам направився в депо для ремонту, але доїхати не встиг.

Коли тролебус загорівся чоловік намагався самотужки приборкати вогонь, але йому не вдалося. Водій отримав опіки рук, проте від шпиталізації відмовився.

Пожежу було локалізовано о 06:55 та ліквідовано о 07:42. Причина та збитки пожежі наразі встановлюється компетентними органами.


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