У Харкові на хабарі викрили завкафедри вишу

У Харкові 44-річного завідувача кафедри одного з університетів викрили на хабарі. Про це повідомили у Національній поліції.

“У ході відпрацювання підтвердився факт вимагання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів. Навчання в університеті надавало можливість уникнення мобілізації до лав ЗСУ. Оперативники спільно зі слідчими Харківського районного управління №1 обласної поліції затримали освітянина одразу після одержання 10 тисяч доларів”, – йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.