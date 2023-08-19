Кримінал

У Харкові медикині організували схему ухилення чоловіків від мобілізації

19 Серпня 2023 11:20
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ухилянти

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, лікар-невропатолог однієї з харківських лікарень та посадовиця «Нововодолазької центральної лікарні» за гроші видавали фіктивні медичні довідки, які у подальшому ставали підставою для оформлення групи інвалідності.

Вони складали неправдиві офіційні документи щодо хвороб та проходження стаціонарного лікування чоловіків, чого у дійсності не було.

Медпрацівниці робили довідки на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності» під ключ.

Встановлюються інші особи, які причетні до вказаної схеми.


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