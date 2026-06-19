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        У Харкові ліквідовують наслідки удару авіабомбами: фото, відео

        Галина Шподарева
        19 Червня 2026 09:20
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        Пожежа на місці удару КАБ у Харкові / Фото: ДСНС
        Пожежа на місці удару КАБ у Харкові / Фото: ДСНС

        У ніч на 19 червня російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харкову, а також Дергачівській, Золочівській та Малоданилівській громадах області. Внаслідок атаки постраждали десятеро людей, зокрема четверо дітей.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        За даними Харківської ОВА, у Харкові внаслідок влучання КАБ постраждали дев’ятеро людей, у селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади постраждала 71-річна жінка.

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        Одне з влучань сталося у складську будівлю в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок удару виникли руйнування та масштабна пожежа.

        На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та розбору завалів.

        Внаслідок інших влучань пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та легкові автомобілі.

        Рятувальники Харкова на місці бомбардування / Фото: ДСНС

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