У Харкові ідентифікували всіх загиблих внаслідок російського удару 20 березня

Ідентифікували всіх жертв російського удару по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“П’ятий загиблий — головний інженер одного з підприємств, воно розташоване у восьмиповерхівці, яка горіла. Для того, щоби встановити його особу, ми зв’язалися нашими з колегами зі Слов’янська. Там живе матір загиблого. Сьогодні отримали зразки її ДНК і одразу порівняли з наявними у нас. Результати аналізів вже готові, маємо збіг”, — йдеться у повідомленні.

20 березня армія Росії завдала удару по Харкову. Влучання сталося у будівлю в Холодногірському районі, де розташовувалася типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.