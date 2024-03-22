Кримінал

У Харкові ідентифікували всіх загиблих внаслідок російського удару 20 березня

22 Березня 2024 17:30
читать на русском →
ракетний удар
Кріминаліст нацполіції / Фото: Сергій Болвінов

Ідентифікували всіх жертв російського удару по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив  начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“П’ятий загиблий — головний інженер одного з підприємств, воно розташоване у восьмиповерхівці, яка горіла. Для того, щоби встановити його особу, ми зв’язалися нашими з колегами зі Слов’янська. Там живе матір загиблого. Сьогодні отримали зразки її ДНК і одразу порівняли з наявними у нас. Результати аналізів вже готові, маємо збіг”, — йдеться у повідомленні.

20 березня армія Росії завдала удару по Харкову. Влучання сталося у будівлю в Холодногірському районі, де розташовувалася типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
22 Березня 2024 17:55

Зеленський провів засідання Ставки. Єдина тема – енергетика

22 Березня 2024 17:18

Уряд створив Центр авіації СБУ
22 Березня 2024 16:35

У “Дії” з’явилися освітні документи
22 Березня 2024 15:17

Російська ракетна атака забрала життя 5 людей, 26 отримали поранення
22 Березня 2024 14:56

По ДніпроГЕС вдарили 8 ракетами

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки