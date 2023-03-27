У Харкові і Дніпрі проведена спецоперація з нейтралізації агентурної групи ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу фсб у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях.
До складу групи входило восьмеро місцевих жителів.
За інформацією СБУ, один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста.
Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів.
У «зоні особливої уваги» ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.
Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.
Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклії фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій.
“Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі.
Ще четверо – перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності”, – йдеться у повідомленні відомства.
За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками фсб до початку повномасштабного вторгнення.
До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом рф у Харкові.
Після 24 лютого минулого року фсб «активувала» свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.