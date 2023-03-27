Кримінал

У Харкові і Дніпрі проведена спецоперація з нейтралізації агентурної групи ФСБ

27 Березня 2023 10:26
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сбу

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу фсб у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях.

До складу групи входило восьмеро місцевих жителів.

За інформацією СБУ, один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста.

Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів.

У «зоні особливої уваги» ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.

Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.

Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклії фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій.

“Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі.

Ще четверо – перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності”, – йдеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками фсб до початку повномасштабного вторгнення.

До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом рф у Харкові.

Після 24 лютого минулого року фсб «активувала» свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.


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