Кримінал

У Харкові грабіжники винесли з квартири коштовностей на 5 млн. гривень

6 Січня 2024 12:14
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прокуратура

У Харкові розпочато слідство щодо двох крадіїв, які “обчистили” квартиру на 5 млн. гривень.

За даними слідства, двоє знайомих чоловіків віком 43 та 25 років розробили злочинний план викрадення майна з квартири по вул. Академіка Барабашова.

4 січня 2024 року вони приїхали за вказаною адресою. 25-річний крадій залишився «слідкувати за обстановкою» в авто, а 43-річний чоловік пішов до квартири.

За допомогою відмичок він відкрив вхідні двері квартири та викрав звідти золоті прикраси та грошові кошти в українській та іноземній валютах на загальну суму майже 5 млн гривень.

Правоохоронці затримали чоловіків в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 908400 грн.

Прокурори готують апеляційні скарги на вказані рішення з метою збільшення суми застави.


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