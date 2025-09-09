У Харкові горіла багатоповерхівка: загинули двоє людей

Сьогодні, 9 вересня о 3:08, у Шевченківському районі Харкова у 16-поверховому житловому будинку спалахнула пожежа. На згарищі рятувальники виявили два тіла.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Реклама

Реклама

На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив домашні речі та меблі на площі 10 кв. метрів у квартирі на дев’ятому поверсі. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих людей: 65-річного чоловіка та 87-річної жінки. Із задимленої сусідньої квартири вогнеборці врятували 78-річну жінку.

О 3:49 рятувальники локалізували вогонь, о 5:42 пожежу повністю ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.