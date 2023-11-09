Суспільство

У Харкові демонтують перший під’їзд зруйнованої росіянами 16-поверхівки

9 Листопада 2023 14:31
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війна

На Північній Салтівці у Харкові почали демонтаж під’їзду 16-поверхівки по вулиці Наталії Ужвій, 82. Цей будинок розбитий внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Це досить тривалий і кропіткий процес, який потребує уваги до кожної деталі. Наш пріоритет — розібрати аварійну частину будівлі максимально правильно та обережно, щоб зберегти другу, менш пошкоджену”, — написав Терехов.

За його словами, перевірити цілісність іншої частини будинку зможуть після завершення робіт.

16-поверхівка на вулиці Ужвій потрапила під обстріл РФ у перші дні повномасштабного вторгнення. 5 березня 2022 року російська авіація скинула на будинок бомбу — обвалився під’їзд.


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