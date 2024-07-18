Суспільство

У Харкові через спеку вийшов з ладу один з головних символів міста
18 Липня 2024 19:50
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Термометр на Історичному музею у Харкові / Фото: Суспільне

У центрі Харкова через спеку вийшов з ладу міський термометр на “Історичному музеї”. Про це повідомив “Суспільне Харків” директор “Міськсвітла” Олексій Куян.

“Він вийшов з ладу через спеку — вилетіли дві плати по електриці. Я не знаю, коли вони будуть відновлені, тому що поки незрозуміло, наскільки вони постраждали. Плануємо відновити роботу градусника до 23 числа”, — зазначив Куян.

Максимальна відмітка термометра — 45°, загалом строк його експлуатації закінчився у 2021 році, каже директор “Міськсвітла”.

“Ми його ставили у 2011. З того часу ми підтримуємо його роботу, обслуговуємо. У 2021 році подавали інформацію про те, що треба робити капітальний ремонт, але почалася війна. Повністю градусник не будемо міняти, тому що йде війна, й у нас немає на це коштів. Будемо самі шукати якісь можливості підтримувати його роботу в тому вигляді, який є”, — зазначив Куян.


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