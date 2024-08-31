У Харкові біля зруйнованого росіянами Епіцентру з’явився геогліф

Геогліф – нанесений на землю геометричний або фігурний візерунок, як правило, довжиною понад 4 метри – з’явився у Харкові біля зруйнованого росіянами гіпермаркету Епіцентр.
До уваги західних партнерів і союзників pic.twitter.com/qSbEM5BJgo— @XAPKIB (@XAPKIB) August 31, 2024
На ньому зображений напис «God save our souls. «Patriot» saves our lives» – «Бог хранить наші душі, «Петріот» зберігає наші життя».
За словами організаторів проєкту, “геогліф символізує психологічний настрій міста, який відтворює крик душі харківʼян, що саме протиповітряні системи спроможні покращити життя та надати можливість жити в умовах війни”.