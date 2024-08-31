У Харкові біля зруйнованого росіянами Епіцентру з’явився геогліф

Геогліф – нанесений на землю геометричний або фігурний візерунок, як правило, довжиною понад 4 метри – з’явився у Харкові біля зруйнованого росіянами гіпермаркету Епіцентр.

До уваги західних партнерів і союзників pic.twitter.com/qSbEM5BJgo — @XAPKIB (@XAPKIB) August 31, 2024

На ньому зображений напис «God save our souls. «Patriot» saves our lives» – «Бог хранить наші душі, «Петріот» зберігає наші життя».

Геогліф «God save our souls. «Patriot» saves our lives» у Харкові / Фото телеграм-канал @place_kharkiv

За словами організаторів проєкту, “геогліф символізує психологічний настрій міста, який відтворює крик душі харківʼян, що саме протиповітряні системи спроможні покращити життя та надати можливість жити в умовах війни”.