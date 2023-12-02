Суспільство

У Харківському театрі опери та балету облаштовують укриття

2 Грудня 2023 13:23
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укриття, театр

Харківський театр опери та балету “Схід Опера” облаштовує укриття, щоб проводити офлайн-вистави. На ремонт міськрада надасть 800 тисяч гривень.

Рішення ухвалили 1 грудня під час позачергової сесії міськради, повідомила її пресслужба.

В укритті оперного театру буде сцена та глядацька зала, яка вміщатиме до 400 людей, розповів Суспільному генеральний директор і художній керівник Ігор Тулузов.

За його словами, роботи вже розпочали, вони триватимуть до середини грудня 2023 року.

“У нас є приміщення, яке було простим укриттям, а ми зараз його облаштовуємо, щоб воно відповідало вимогам, які предʼявляє Харківська обласна військова адміністрація. Розраховуємо, що в укритті будемо проводити оперні вистави, концерти. Також будемо допомагати нашим колегам з інших театрів, щоб вони теж могли у нас виступати”, — сказав Тулузов.


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