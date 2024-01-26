Суспільство

У Харківського міського голови Терехова новий заступник

26 Січня 2024 13:44
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терехов

Ігор Резнік став заступником Харківського міського голови Ігоря Терехова. Його кандидатуру затвердили під час сесії міської ради 26 січня.

Цю інформацію Резнік підтвердив “Суспільному”: “Сьогодні на сесії міської ради депутати підтримали моє призначення”.

За даними пресслужби міської ради, за призначення проголосували 69 депутатів.

“Серед основних завдань, покладених на нового заступника, — здійснення контролю за якістю робіт, пов’язаних з доброустроєм територій, за своєчасним розглядом і належним рівнем виконання звернень, що надходять до міської інформаційно-диспетчерської служби 1562 тощо”, — сказано у повідомленні.

Ігор Резнік є директором міського департаменту контролю.

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор Резнік став до лав тероборони. Про це Резнік розповідав Суспільному у квітні 2022 року на позиціях на Північній Салтівці.

“24 лютого я відвіз усю свою родину у безпечне місце та повернувся до Харкова захищати місто. Сам, добровільно, пішов до територіальної оборони Харкова. Прийняв таке рішення. Сам я на Салтівці живу. У будинок прилетіли пара снарядів таких, серйозних. Поруч, на двір. Є руйнування. Але ще відбудуємо місто, буде все добре”, — казав у квітні 2022 року Резнік.


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