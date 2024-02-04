Суспільство

У харківській піцерії “Тратторія” відмовилися нагодувати бійця, але потім вибачилися

4 Лютого 2024 15:45
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харків
В.Мохов / Фото з Facebook В.Мохова

У Харкові піцерія “Тратторія” опинилася в центрі скандалу через те, що персонал відмовився обслуговувати військовослужбовця ЗСУ сержанта Вадима Мохова. Бійцю заявили, що у закладі немає вільних місць. Натомість у ресторані було чимало вільних столиків.

«Мене “ввічливо” виставили з ресторану, бо я в військовій формі, а вона дратує відвідувачів і персонал. Сказали, що немає місць. Все зайнято. Хоча половина столів була вільна. І на моє зауваження на цей факт, відповіли, що все зарезервовано. Але цю неприязнь в очах персоналу і відвідувачів відчуваєш шкірою. Огидно», – розповів Мохов у Facebook.

Після розголосу інциденту менеджерка мережі ресторанів перепросила перед бійцем. А в “Тратторії” навіть започаткували “Правило Сержанта”, згідно з яким відтепер дітей і військових обслуговуватимуть поза чергою і незалежно від кількості зарезервованих місць.

Оголошення у мережі ресторанів “Тратторія” / Фото з Facebook В.Мохова

“Ситуація вирішена. Жодних претензій до Тратторії більше не маю. Прошу усі заклади громадського харчування підтримати їх ініціативу!” – прокоментував Вадим Мохов.


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