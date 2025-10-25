У Харкові через атаку дрона постраждала родина, серед них двоє дітей

Унаслідок удару ворожого безпілотника по Харкову постраждала родина з двома неповнолітніми дітьми. Про це повідомила поліція Харківської області.

Атака сталася 25 жовтня близько 17:00. Удари зафіксовано у Шевченківському та Київському районах міста. На місця влучань оперативно прибули всі профільні служби для допомоги постраждалим і ліквідації наслідків.

Один із безпілотників влучив у приватний будинок. Родина, яка перебувала в оселі, зазнала гострої реакції на стрес — це жінки 68 і 52 років, 25-річний чоловік та хлопці 15 і 13 років.

Інший удар пошкодив недобудований будинок, а ще один дрон впав на дах гуртожитку. На цей час за медичною допомогою ніхто не звертався.

Поліція продовжує фіксувати наслідки атаки та документувати воєнний злочин РФ.