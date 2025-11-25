Лавров звинуватив західні країни у спробах змінити план Трампа

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва отримала неофіційними каналами американський план завершення війни, який нібито складається з 28 пунктів. За його словами, інших версій документа Росія не отримувала. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Лавров звинуватив західні країни у спробах, як він висловився, переінакшити план президента США Дональда Трампа і підірвати його зусилля щодо врегулювання. Він стверджує, що ситуація може змінитися у разі, якщо з документа приберуть домовленості, досягнуті на саміті в Анкориджі.

За словами російського міністра, Москва готова обговорювати конкретні формулювання, однак наполягає на збереженні духу і букви домовленостей, які, за його твердженням, були зафіксовані на Алясці. В іншому разі, заявив він, ситуація буде принципово іншою.

Раніше західні медіа повідомляли, що після женевських переговорів делегацій США та України кількість пунктів у проєкті плану скоротили з 28 до 19.