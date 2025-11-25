США розпочали мирні переговори між Україною та Росією в Абу-Дабі – FT

У понеділок до Абу-Дабі прибув Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл для участі в переговорах із керівником ГУР України Кирилом Будановим і російською делегацією в межах американської ініціативи щодо завершення війни. Про це пише Financial Times із посиланням на посадовців у Вашингтоні.

За даними видання, Дрісколл і представники РФ розпочали розмови ввечері 24 листопада. Переговори мають продовжитися у вівторок. Склад російської делегації офіційно не розголошується. Очікується, що Дрісколл проведе зустріч із начальником ГУР Кирилом Будановим, який входить до офіційної української переговорної групи, призначеної президентом Володимиром Зеленським.

Переговори в ОАЕ стали продовженням інтенсивних консультацій, що відбулися наприкінці минулого тижня в Женеві. Там українська та американська делегації змогли суттєво просунутися, скоротивши первинний 28-пунктний план адміністрації Трампа до 19 пунктів, більш прийнятних для Києва. Найчутливіші питання — територіальні умови та баланс між НАТО, США й Росією — залишено на рівень президентів.

Американські посадовці заявили, що Дрісколл останніми днями був максимально залучений у процес і став важливою ланкою, яка може координувати позицію США у розмовах з Росією, зберігаючи постійний зв’язок із Києвом. Секретар держави Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф нині працюють паралельно на інших напрямках переговорів.

Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив, що отримав повний звіт після женевських розмов і тепер вважає необхідні кроки для припинення війни більш реалістичними. Він зазначив, що після доопрацювання документу зникли частина суперечливих пунктів, а ключові українські вимоги враховано.

Зеленський повідомив, що планує найближчим часом обговорити «чутливі питання» з президентом США Дональдом Трампом. Водночас Білий дім заявив, що особиста зустріч двох президентів поки не планується, але Вашингтон «оптимістично» оцінює результати роботи в Женеві.

Буданов, який керує найризикованішими операціями української розвідки і має один із небагатьох каналів прямого зв’язку з РФ, офіційно увійшов до складу української делегації для переговорів із США та Росією.

Вашингтон підкреслює, що веде діалог із обома сторонами війни, аби підготувати рамкову угоду, яку мають погодити президенти України, США та Росії.