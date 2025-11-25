        Політика

        Сили оборони знешкодили 452 повітряні цілі

        Віктор Алєксєєв
        25 Листопада 2025 10:09
        читать на русском →
        “Гербера”, яка сьогодні атакувала Україну, опинилася на даху будівлі у Молдові / Фото із соцмереж
        “Гербера”, яка сьогодні атакувала Україну, опинилася на даху будівлі у Молдові / Фото із соцмереж

        У ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів

        Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

        Зокрема росія запустила:

        Реклама
        Реклама

        • 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) (близько 250 із них – «шахеди»);
        • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
        • 7 крилатих ракет Іскандер-К;
        • 8 крилатих ракет “Калібр”;
        • 3 балістичних ракет “Іскандер-М”.

        “За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

        • 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
        • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
        • 5 крилатих ракет Іскандер-К;
        • 5 крилатих ракет Калібр;
        • 3 балістичні ракети Іскандер-М.

        Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини