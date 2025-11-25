Сили оборони знешкодили 452 повітряні цілі

У ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема росія запустила:

464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) (близько 250 із них – «шахеди»);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

7 крилатих ракет Іскандер-К;

8 крилатих ракет “Калібр”;

3 балістичних ракет “Іскандер-М”.

“За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

5 крилатих ракет Калібр;

3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.