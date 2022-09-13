Суспільство

У Харків направлені додаткові підрозділи ДСНС, вирішується питання забезпечення міста додатковими генераторами енергії

13 Вересня 2022 22:46
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Сьогодні, 13 вересня пройшла координаційна нарада стосовно енергозабезпечення міста Харкова за участі керівництва Міністерства енергетики України, голови ДСНС України Сергія Крука, мера Харкова Игоря Терехов, представників Харківської обласної державної адміністрації та постачальників електроенергії Харкова.

Як повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Харкові працюватимуть представники Мінрегіону, Мінерго та ДСНС для координації питання повного відновлення електропостачання міста, оцінки ситуації та додаткових потреб в матеріалах та обладнанні.

“Харків — місто-герой, яке демонструє всьому світові свій характер та стійкість.

11 вересня російські війська завдали удару по одній із найбільших ТЕЦ в Україні — Харківській ТЕЦ-5.

Більша частина області та міста Харків перебували без електроенергії. Проблеми з електропостачанням у Харкові є й сьогодні”, – повідомив міністр.

Чернишов зазначив, що місцева влада та відповідні служби напрацювали план повного відновлення електропостачання в місті та працюють над його реалізацією.

“Держава не залишається осторонь. У Харків вже направлені додаткові підрозділи ДСНС, вирішується питання забезпечення міста додатковими генераторами енергії”, – наголосив Чернишов.

Він також додав, що сьогодні Уряд виділив Харківській області із резервного фонду Держбюджету 400 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.

📍Харків — місто-герой, яке демонструє всьому світові свій характер та стійкість. 💥11 вересня російські війська завдали…

Posted by Олексій Чернишов on Tuesday, September 13, 2022


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