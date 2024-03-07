У Гаазі чоловік із ножем напав на людей: є жертви

У Нідерландах в Гаазі невідомий чоловік з ножем напав на двох людей. В результаті інциденту загинув чоловік і тяжкі травми отримала жінка.

Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS.

Напад стався близько 8 години ранку. Загинув 62-річний чоловік. 61-річну жінку з важкими травмами доставили в лікарню. Поліція затримала підозрюваного 38-річного чоловіка. Зазначається, що і жертви, і підозрюваний – з Гааги. Чи були вони знайомі, наразі невідомо.

Як повідомив очевидець, одна з жертв була в автомобілі.

“Я побачив жінку, що лежить на узбіччі дороги поруч з автомобілем. Тоді я негайно стрибнув у машину та на пасажирське сидіння, щоб зупинити кров чоловіка за кермом”, — сказав свідок.

Чоловік помер на місці. Він і жінка отримали численні ножові поранення.