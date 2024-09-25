У фронтовому Вугледарі залишилось близько 100 цивільних, – ОВА

У місті Вугледар, який намагається захопити росіяни, залишилось близько 100 цивільних людей.

Це люди які не хочуть евакуюватися, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

“Росіяни намагаються оточити місто, яке стало справжньою фортецею для Збройних сил України. Там тривають великі танкові бої, ворог намагається прорвати оборону, але зараз росіяни переходять до спроб оточити місто”, – сказав він.

Завезти гуманітарну допомогу у місто дуже важко, оскільки ворог обстрілює всі доступні шляхи, – додав Філашкін.