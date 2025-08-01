У Франківську затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання показував жест, схожий на нацистський

Поліція встановила особу чоловіка, який під час хвилини мовчання в Івано-Франківську зробив жест, схожий на нацистське вітання.

Як повідомили правоохоронці, відео інциденту з’явилося в соцмережах. На ньому зафіксовано, як чоловік тримає витягнуту праву руку в “римському салюті” — жесті, що асоціюється з нацистською символікою.

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На відео також чути державний гімн України; у мережі стверджували, що подія відбулася під час хвилини мовчання.

Хоча заяв від громадян не надходило, правоохоронці розпочали перевірку та невдовзі встановили особу чоловіка.

Ним виявився 53-річний житель Богородчанської громади. Він визнав свою провину, із ним провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство.