        Кримінал

        У Франківську затримали чоловіка, який під час хвилини мовчання показував жест, схожий на нацистський

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 17:01
        читать на русском →
        Чоловік, що показує жест, схожий на нацистський салют / Кадр з відео
        Чоловік, що показує жест, схожий на нацистський салют / Кадр з відео

        Поліція встановила особу чоловіка, який під час хвилини мовчання в Івано-Франківську зробив жест, схожий на нацистське вітання.

        Як повідомили правоохоронці, відео інциденту з’явилося в соцмережах. На ньому зафіксовано, як чоловік тримає витягнуту праву руку в “римському салюті” — жесті, що асоціюється з нацистською символікою.

        Реклама

        На відео також чути державний гімн України; у мережі стверджували, що подія відбулася під час хвилини мовчання.

        Хоча заяв від громадян не надходило, правоохоронці розпочали перевірку та невдовзі встановили особу чоловіка.

        Ним виявився 53-річний житель Богородчанської громади. Він визнав свою провину, із ним провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини