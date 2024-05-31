У Франції затримали 18-річного чеченця, підозрюваного в підготовці теракту під час Олімпіади

Головне управління внутрішньої безпеки МВС Франції 22 травня затримало 18-річного уродженця Чечні, якого підозрюють у підготовці теракту на стадіоні “Жоффруа Гішар” у Сент-Етьєні під час літніх Олімпійських ігор.

Про це повідомляє МВС Франції.

Ім’я затриманого та інші подробиці в МВС не наводять, уточнюючи лише, що підозрюваний “активно готувався” до нападу, продиктованого “ісламістською ідеологією”. Його метою мали стати глядачі та поліцейські на стадіоні під час футбольного матчу.

За даними телеканалу BFMTV, під час обшуку в нього на комп’ютері знайшли фото і відео стадіону в Сент-Етьєні. Сам він заперечував проведення розвідки і підготовку нападу, стверджуючи, що він займався “розпізнаванням зашифрованих повідомлень” у месенджерах.