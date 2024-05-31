Кримінал

У Франції затримали 18-річного чеченця, підозрюваного в підготовці теракту під час Олімпіади

31 Травня 2024 18:57
франція
Багатофункціональний стадіон "Жоффруа Гішар" у місті Сент-Етьєн, Франція / Фото: Adobe Stock

Головне управління внутрішньої безпеки МВС Франції 22 травня затримало 18-річного уродженця Чечні, якого підозрюють у підготовці теракту на стадіоні “Жоффруа Гішар” у Сент-Етьєні під час літніх Олімпійських ігор.

Про це повідомляє МВС Франції.

Ім’я затриманого та інші подробиці в МВС не наводять, уточнюючи лише, що підозрюваний “активно готувався” до нападу, продиктованого “ісламістською ідеологією”. Його метою мали стати глядачі та поліцейські на стадіоні під час футбольного матчу.

За даними телеканалу BFMTV, під час обшуку в нього на комп’ютері знайшли фото і відео стадіону в Сент-Етьєні. Сам він заперечував проведення розвідки і підготовку нападу, стверджуючи, що він займався “розпізнаванням зашифрованих повідомлень” у месенджерах.


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