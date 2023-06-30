У Франції тривають заворушення після вбивства поліцією підлітка

У Франції продовжуються масові безлади через загибель підлітка алжирського та марокканського походження, якого застрелила поліція під час перевірки на дорозі.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Франції закликав протестувальників до спокою, але заворушення почались у великих містах Франції.

Сорок тисяч поліцейських були розгорнуті по всій країні: майже в чотири рази більше, ніж в середу. Але заклики уряду до деескалації насильства не вгамували масовий гнів.

У Нантеррі, робітничому містечку на західній околиці Парижа, де у вівторок застрелили 17-річного Наеля М., протестувальники палили автомобілі, зводили барикади на вулицях і кидали різні предмети в поліцію.

Протестувальники писали на будівлях “Помста за Наеля”, а з настанням ночі підпалили банк, перш ніж пожежники загасили вогонь.

У центрі Парижа було здійснено напад на взуттєвий магазин Nike, заарештовано 14 осіб. Ще 16 були затримані з викраденими речами після того, як були розбиті вітрини магазину на торговій вулиці Рю де Ріволі, повідомила паризька поліція.

Національна поліція заявила в ніч на четвер, що поліцейські зіткнулися з новими інцидентами в Марселі, Ліоні, По, Тулузі та Ліллі, які включали пожежі.

Відео в соціальних мережах демонстрували численні пожежі по всій країні, в тому числі в автобусному депо в передмісті на північ від Парижа і в трамваї в східному місті Ліон.

У Марселі поліція застосувала гранати зі сльозогінним газом під час зіткнень з молоддю в туристичному районі Старий Порт, повідомила головна газета міста La Provence.

Проти офіцера, причетного до інциденту, розпочато офіційне розслідування за фактом навмисного вбивства. Його утримуватимуть у в’язниці під вартою.

Згідно з французькою правовою системою, перебування під слідством прирівнюється до пред’явлення звинувачення.