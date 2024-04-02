У Фінляндії сталась стрілянина в школі: є жертви

У приміському районі Гельсінкі – Вантаа у Фінляндії сталася стрілянина у школі, є троє постраждалих.

Про це повідомляє Yle.

Інцидент стався у навчальному корпусі Йокіранта у школі Віертола у вівторок. Поліція отримала виклик на місце приблизно о 9:08 за місцевим часом.

За інформацією поліції, три людини поранені. Підозрюваного у скоєнні злочину вже затримали. Всі учасники інциденту – неповнолітні. Інших подробиць інциденту поки не повідомляють.

Заступник міського голови з питань освіти та виховання Катрі Кальске наголосила, що наразі збирається кризова група міста.

Школа Віертола є початковою школою для приблизно 800 учнів. У ній навчаються учні з 1 по 9 клас. Загалом у школі працюють близько 90 осіб.