Суспільство

У Фінляндії розпочались найбільші артилерійські навчання НАТО
4 Листопада 2024 13:25
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військові навчання, фінляндія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Фінляндії 4 листопада розпочались найбільші артилерійські навчання країн НАТО в Європі – “Удар блискавки-24”.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

 “Удар блискавки-24” є частиною серії навчань “Динамічний фронт-25”, які проводяться на території п’яти європейських країн – Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.

Артилерійські навчання відбудуться у районах Роваярві і Рованіємі у фінській Лапландії і триватимуть до 28 листопада.

У них візьмуть участь приблизно 3600 військовослужбовців, з яких близько 1250 – солдати міжнародних сил.  

Навчання мають на меті продемонструвати оборонні можливості Альянсу в регіоні Північної Європи, а також відпрацювати оперативне командування, управління і співпрацю з Об’єднаним корпусом швидкого реагування НАТО.

“Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від членів Альянсу дуже швидко, а також від командування збройних сил Альянсу. Це гарний приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з силами і засобами Альянсу формує міцну оборону в північній частині Фінляндії і НАТО”.

Загалом у навчаннях НАТО “Динамічний фронт-25” візьмуть участь близько 5 тисяч військовослужбовців з 28 різних країн.


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