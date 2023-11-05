Техно

У Фінляндії побудували найбільший в світі круїзний лайнер

5 Листопада 2023 15:30
кораблі

Круїзний лайнер «Ікона морів», що є найбільшим у світі, пройшов численні випробування і покине фінський суднобудівний завод наприкінці листопада, звідки одразу ж попливе до Карибського моря.

Естонська телерадіокомпанія ERR пише на своєму сайті, що «Ікона морів» має 20 палуб і довжину 365 метрів. Одночасно вирушити в подорож зможуть майже 8 000 осіб.

Учасники круїзу матимуть понад 20 різноманітних закладів харчування, а також сім басейнів і кілька водних гірок. Ці атракціони будуть частиною найбільшого в світі аквапарку у відкритому морі. Передбачено також унікальний парк атракціонів, де за допомогою спеціального пристрою можна вийти на спеціальний виступ на висоті кількох десятків метрів над поверхнею води.

Портал ERR цитує генерального директора суднобудівного заводу в Турку Тіма Меєра, який сказав, що будівництво такого судна було серйозним викликом.

Фінський суднобудівний завод може похвалитися замовленнями на найближчі три роки. Там будуть побудовані два круїзні лайнери того ж класу і розміру, що й «Ікона морів».


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