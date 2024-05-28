У ексзаступник глави митниці є майно в Дубаї, – “Схеми”

Колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав в Об’єднаних Арабських Еміратах апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких складає близько 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє проєкт “Радіо Свободи” — “Схеми“.

“Схеми” повідомляють про статки Черкасського та Кіро, посилаючись на дані транзакцій з офіційного реєстру Дубаю, доступ до яких розслідувачі отримали в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked. Журналісти звернули увагу, що у доступних майнових деклараціях Руслана Черкасського немає даних про ці інвестиції або дохід від продажу чи оренди.

Частину цього майна власники здавали в оренду, частину вже продали.

Згідно з розслідуванням, Черкасський разом та Кіро у 2010 році інвестували у двоє апартаментів площею по 649 квадратних метрів кожен. Загальна сума транзакцій становила понад 10 млн доларів.

У 2009-му ці Черкасський і Кіро придбали офісне приміщення вартістю 14 млн доларів. Частка Черкасського — площею 861 квадратний метр.

Обидва житлові комплекси наразі недобудовані. У доступних майнових деклараціях Руслана Черкасського немає згадок про ці інвестиції.

Руслан Черкасський почав працювати в структурі митниці з 1993 року. У вище керівництво Держмитслужби вперше потрапив у 2006 році, коли його призначили першим заступником голови. Пізніше він очолював Енергетичну митницю, Київську митницю, працював на інших посадах держслужби. У 2021 році повернувся в керівництво Держмитсужби на посаду заступника голови.

1 лютого 2023 року Кабмін порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського.

У березні Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в посадовця необґрунтовані активи на суму 150 тисяч доларів.

Уряд звільнив його з посади 24 березня 2023 року.

13 квітня 2023 року НАЗК повідомило, що цивільна дружина Черкаського у 2022 році перевезла через кордон $760 тисяч готівкою, що не відповідає офіційним доходам пари.