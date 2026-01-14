Тимошенко назвала обшуки в офісі “Батьківщини” політичним замовленням

Главі фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко повідомила, що в офісі партії уночі тривали обшуки. Нардепка відкинула звинувачення у свій бік і назвала їх “політичним замовленням”.

Про це Юлія Тимошенко написала в Facebook.

За даними Української правди, антикорупційні органи вже оголосили Тимошенко підозру. Офіційно НАБУ та САП це поки що не підтвердили.

За словами Тимошенко, понад тридцять озброєних чоловіків без пред’явлення процесуальних документів сьогодні вночі увійшли до будівлі партійного офісу “Батьківщини”.

“Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду. Зараз же не було й цього. Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів. Обшук – грандіозний піар-хід. Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації”, – написала Тимошенко.

Лідерка “Батьківщини” відкинула всі звинувачення, назвавши їх безпідставними, та заявила, що вважає події політичним переслідуванням. Вона також припустила, що ці дії можуть бути пов’язані з підготовкою до виборів і боротьбою з політичними конкурентами.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП заявили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди нардепам інших фракцій. За даними ЗМІ, йшлося про голову фракції “Батьківщина”, народну депутатку Юлію Тимошенко.