Суспільство

У двох районах Харкова добу не буде води

26 Квітня 2023 13:07
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харків

У частинах Новобаварського та Основ’янського районів Харкова не буде води на час ремонту на водоводі у провулку Кубраковському.

Про це повідомила прес-служба “Харківводоканалу”.

Води не буде з 09:00 27 квітня до 08:00 28 квітня. Воду підвозитимуть цистернами, пообіцяли на підприємстві.

  • Новобаварський район:

вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, вул. Селянська, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76, вул. Богомольця, 1, 3, 5, 5-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174 (багатоквартирні будинки); вул. Федьшерська, вул. Жутівська, вул. Сущенська, вул. Службова, вул. Лютівська, вул. Текстильна, вул. Москалівська, пров. Кубраківський, пров. Орача, вул. Орача, пров. Краматорський, вул. Світланівська, вул. Борова, вул. Торгівельна, вул. Філіпівська, вул. Арсенальна, вул. Ключова, вул. Кривомазова, пров. Раднянський, пров. Єреміївський (приватний сектор).

  • Основ’янський район:

вул. Біологічна, вул. Диканівська (приватний сектор).


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